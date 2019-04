Ο Εζίλ γέλασε όταν μίλησε για την Τότεναμ και την προσπέραση! (vid)

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε Man of the Match στην αναμέτρηση της Δευτέρας στο «Έμιρεϊτς» παρουσιάζοντας τον καλό του εαυτό και ήταν σημαντική η συμβολή του στο θετικό αποτέλεσμα κόντρα στις αδύναμες «καρακάξες».

Με τους τρεις βαθμούς, η ομάδα του Έμερι κάλυψε και ξεπέρασε το -10 από την Τότεναμ, όπως είχε διαμορφωθεί στις αρχές του Φεβρουαρίου κι όταν έκανε αναφορά στο γεγονός ο Εζίλ, έριξε κι ένα γελάκι, με σαφή ειρωνική υπόνοια προς τη μεγάλη αντίπαλο και συμπολίτισσα της Άρσεναλ.

Mesut Ozil really said we are in front of Tottenham and laughed. What a lad. pic.twitter.com/U4FJVzLHap

— Lacazetés (@Lacazettes) April 1, 2019