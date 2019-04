Οι «κανονιέρηδες» με τα γκολ των Ράμσεϊ και Λακαζέτ στο ματς κόντρα στις «καρακάξες» στο «Έμιρεϊτς», κατάφεραν να προσπεράσουν την Τότεναμ και να βρεθούν στην 3η θέση της βαθμολογίας της Premier League, έχοντας απόσταση 10 βαθμών από τα «σπιρούνια» στις αρχές Φεβρουαρίου!

Με το θετικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Ουνάι Έμερι έφτασε στις 10 σερί εντός έδρας νίκες για πρώτη φορά από την αγωνιστική περίοδο 1997-1998!

EMIRATES STAD10M

That's now 10 home wins in a row for us in the @PremierLeague - for the first time since the 1997/98 season

#ARSNEW pic.twitter.com/JLWIUS988Q

— Arsenal FC (@Arsenal) April 1, 2019