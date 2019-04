Σόλσκιερ: «Ο Πογκμπά μίλησε γενικά για τη Ρεάλ, όχι για τον εαυτό του...» (vid)

Ο Γάλλος χαφ σε πρόσφατη αναφορά του για τη «βασίλισσα» είχε φανεί πως άφηνε ανοιχτό παν ενδεχόμενο για το μέλλον του, ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε τονίσει ότι του αρέσει πολύ ως ποδοσφαιριστής και εκτιμά απεριόριστα τις ικανότητές του και κάπου εκεί... έμπλεξε το πράγμα.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, τοποθετήθηκε επί του θέματος και ξεκαθάρισε πως: «Ο Πολ δεν αναφερόταν στο δικό του μέλλον και απάντησε γενικά αν οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να παίξει στη Ρεάλ. Εγώ σκοπεύω να χτίσω τη Γιουνάιτεντ γύρω του και ξέρω ότι είναι χαρούμενος και θέλει να παραμείνει εδώ. Είναι χαρούμενος».

"He wasn't talking about himself"

Ole Gunnar Solskjær responds to Paul Pogba's comments regarding one day playing for Real Madrid.

