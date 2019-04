Η ανακοίνωση της Φούλαμ που... όλοι εύχονται να είναι Πρωταπριλιάτικο αστείο (vid)

Με τους Σεσενιόν και Μίτροβιτς να επιστρατεύονται για την παρουσίαση των εμφανίσεων που θα έχουν πλέον δύο ψηφία στην πλάτη, οι «cottagers» προχώρησαν σε αυτή την περίεργη και πρωτοποριακή κίνηση, αφού ποτέ κανείς άλλος στην ιστορία της Premier League δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο...

Θα φανεί αν τελικά είναι σοβαρό ή όχι...

@RyanSessegnon

Mitro

A first look at the new jerseys the lads will be sporting #FFC pic.twitter.com/1SukF3zl8j

— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 1, 2019