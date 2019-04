Ο μασέρ που τους μπέρδεψε όλους με τον πανηγυρισμό στη νίκη της Λίβερπουλ (vid)

Από το βράδυ της Κυριακής το βίντεο που αποτυπώνει τον συγκεκριμένο άνδρα να πανηγυρίζει για τη στιγμή που ο Αλντερβάιρελντ άθελά του στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Γιορίς για να πάρουν οι «κόκκινοι» τη νίκη, πήρε διαστάσεις και ο κόσμος αναζητούσε μια εξήγηση.

Το επίσημη τζάκετ που φορούσε, ήταν τέτοιο που τον θεώρησαν όλοι έναν εκ των match officials, είτε άνθρωπο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος.

Τελικά, ο εν λόγω κύριος δεν ήταν τίποτα απ' τα δύο, αφού, η «Mirror» ανέφερε πως απλά ήταν ο μασέρ του διαιτητικού τιμ της αναμέτρησης!

Just a match official celebrating Liverpool’s winning goal. Nothing to see here... pic.twitter.com/22pmEZB2K2

— YourMCFC (@YourMCFC) March 31, 2019