Με πατερίτσες για 1,5 μήνα και κολάρο ο Γκασκόιν μετά το φιλικό! (pic)

Ο άλλοτε Άγγλος αστέρας που προς το παρόν έχει σημειώσει ακόμα μια νίκη απέναντι στις καταχρήσεις και εμφανίστηκε υγιής στο Σαββατιάτικο φιλικό των θρύλων των «σπιρουνιών» κόντρα στους «νερατζούρι» του Γιώργου Καραγκούνη, πέρασε με αλλαγή στο δεύτερο μέρος του αγώνα και... του βγήκε σε κακό.

Στο φινάλε, ενώ όλοι οι υπόλοιποι χειροκροτούσαν τον κόσμο, ο Γκασκόιν δεν μπορούσε να περπατήσει κανονικά και αποχώρησε για τ' αποδυτήρια.

Όπως έκανε σήμερα γνωστό, «δεν έπαθα ρήξη Αχίλλειου, αλλά θα χρειαστώ για ενάμιση μήνα πατερίτσες, ενώ τραυμάτισα και τένοντες στον αυχένα μου και θα χρειαστώ και κολάρο, αλλά άξιζε τον κόπο και χάρηκα που είδα τον κόσμο...». ​

Morning every1 COYS & ⁦@Shanewh1tfield⁩ for all the love&support but have2say I’ve not ruptured my Achilles but got2be in a pot or crutches for 6 wks& I’ve ruptured a few tendons in my neck&need a neck brace but it’s ok&worth the 5 mins 2 see the fans from GAZZAx pic.twitter.com/HhYai2uOHd

— Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) April 1, 2019