Κοσμοσυρροή στη Φλωρεντία για την εκδήλωση προς τιμήν του Μπατιστούτα (pics & vid)

Ο «Γκαμπιγκόλ» είχε γιορτάσει τα 50α του γενέθλια πριν από λίγο καιρό και στη Φλωρεντία προγραμματίστηκε μια εκδήλωση προς τιμήν του ώστε να μπορέσει να γιορτάσει την περίσταση με όλους τους θαυμαστές του και τους πολίτες που τον λάτρεψαν όσο αγωνιζόταν με τη φανέλα της Φιορεντίνα.

«Είμαι χαρούμενος, σας ευχαριστώ όλους που κάνατε αυτά γενέθλια μοναδικά για εμένα, την οικογένειά μου και τους φίλους μου...» έγραψε ο Μπατιστούτα στα social media, έχοντας γνωρίζει την αποθέωση από χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκε στο σημείο του event.

Batistuta returns to Florence to celebrate his 50th belated birthday.

Honoured like a KING

: IG/dario_nardella pic.twitter.com/aJssXkkbwC

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 31, 2019