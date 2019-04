Ο Γουόρνοκ έμεινε να κοιτάζει τους διαιτητές με τα χέρια στο κεφάλι! (vid)

Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα ήταν τουλάχιστον ένα μέτρο οφσάιντ όταν πήρε την κεφαλιά για να ισοφαρίσει προσωρινά για την Τσέλσι προτού ολοκληρωθεί η ανατροπή από τον Ρούμπεν Λόφτους – Τσικ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Κυριακής στο Κάρντιφ.

Ο κόουτς των «bluebirds», Νιλ Γουόρνοκ, έμεινε μπροστά στο διαιτητικό τρίο με τα χέρια στο κεφάλι και απλά τους κοίταζε δίχως να πει λέξη, σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία...

Neil Warnock's stare down with the officials at full time

Glad we're not the referee or linesman right now pic.twitter.com/026qLMpgL5

— Soccer AM (@SoccerAM) March 31, 2019