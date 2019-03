Σαν σήμερα το τελευταίο γκολ του Σόλσκιερ με τη Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Νορβηγός νυν τεχνικός της ομάδας, κατάφερε με δουλειά τριών μηνών και με ολοκληρωτική αναγέννηση του συλλόγου, να κερδίσει το νέο συμβόλαιο και να γίνει ο μόνιμος προπονητής της Γιουνάιτεντ.

Το μεσημέρι του Σαββάτου πανηγύρισε την πρώτη του νίκη (2-1) επί της Γουότφορντ, με το νέο καθεστώς συνεργασίας με το κλαμπ και η σημερινή μέρα (31/3), σήμανε τη συμπλήρωση 12 ετών από τότε που σκόραρε για τελευταία φορά ως ποδοσφαιριστής του συνόλου του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον!

Ήταν ένα παιχνίδι με τη Μπλάκμπερν στο «Ολντ Τράφορντ» που ολοκληρώθηκε με το ευρύ 4-1 για τους «κόκκινους διαβόλους», με τον Σόλσκιερ να πετυχαίνει το τελευταίο γκολ της ομάδας...

#OnThisDay in 2007, Ole scored his 126th — and final — goal for #MUFC...

... a lot's changed since then! pic.twitter.com/LuCMfwjKtp

— Manchester United (@ManUtd) March 31, 2019