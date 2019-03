Οι οπαδοί της Σάντερλαντ έκαναν απόβαση στο Λονδίνο και το... σήκωσαν στο πόδι! (vid)

Η Σάντερλαντ αντιμετωπίζει σήμερα στο Γουέμπλεϊ την Πόρτσμουθ στον τελικό του Λιγκ Τρόφι και από το Σάββατο το βράδυ το κέντρο του Λονδίνου έχει γεμίσει από τους οπαδούς των «Μαύρων Γάτων», οι οποίοι έκαναν τη νύχτα... μέρα με καπνογόνα και συνθήματα!

Οι φίλοι της Σάντερλαντ κατά χιλιάδες έκαναν το μακρινό ταξίδι από τη βορειοανατολική Αγγλία και δημιούργησαν χαμό στην πλατεία Τραφάλγκαρ με πολύ μπύρα φυσικά...

#SAFC fans take over Trafalgar Square ahead of the #CheckatradeTrophyFinal

Absolutely incredible scenes

pic.twitter.com/lclF4mh2cu

— talkSPORT (@talkSPORT) 31 Μαρτίου 2019