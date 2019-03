Κλοπ: «Θα έπαιρνα την ομάδα να φύγουμε, αν μια ολόκληρη εξέδρα είχε ρατσιστές» (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός των «κόκκινων», τοποθετήθηκε αναφορικά με τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα και τις καταγγελίες των «τριών λιονταριών» για τους ήχους μαϊμούδων και τις ρατσιστικές εκφράσεις προς τους Ρόουζ, Χάντσον – Οντόι και Στέρλινγκ.

«Είναι δύσκολο ακόμα και για εμένα να το ακούω και να το βλέπω όταν γίνεται κάτι τέτοιο από την εξέδρα. Αν δεν είναι απλά ένας ή δυο άνθρωποι και πρόκειται για ολόκληρη την εξέδρα, τότε ναι θα έπαιρνα την ομάδα μου να φύγω. Μόνο αν ήταν ολόκληρη η εξέδρα έτσι.

Αλλιώς δίνεις δύναμη σε 1,2,3 ή 4 ηλίθιους που εκφράζονται ρατσιστικά. Ωστόσο, πρέπει να βρεθεί τρόπος να τιμωρήσουμε αυτούς τους τύπους...» ανέφερε ο «Kloppo».

"If it's the whole stand... Then I would do it, yes!"

Jurgen Klopp willing to hook his @LFC players off if they encounter any racist chanting in the future

