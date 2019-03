Ποτσετίνο: «Συγχαρητήρια στον Σόλσκιερ, δεν σχολιάζω φήμες...» (vid)

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, με τη διακριτικότητα που τον χαρακτηρίζει απλά ξεκαθάρισε πως οι φήμες υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάθε σεζόν που περνάει, λέγοντας χαρακτηριστικά για την περίπτωση του Σόλσκιερ:

«Δεν μιλάω ποτέ για φήμες, αλλά θέλω να τον συγχαρώ και να του ευχηθώ τα καλύτερα τώρα που είναι επίσημα ο νέος κόουτς.

Δεν θέλω να μιλήσω για φήμες και υπάρχουν πολλές φέτος, όπως συμβαίνει και κάθε σεζόν. Είναι κάτι φυσιολογικό κάθε φορά να κυκλοφορούν φήμες».

"I need to congratulate him"

Mauricio Pochettino has sent his best wishes to new @ManUtd boss Ole Gunnar Solskjaer but refused to speculate over rumours which have linked him with Old Trafford in the past

#THFC

Full video https://t.co/1WnO36Th1I pic.twitter.com/AtcOk6w5NY

— Hayters TV (@HaytersTV) March 29, 2019