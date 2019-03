Με ανάμνηση από το τρεμπλ του '99 η νέα φανέλα της Γιουνάιτεντ! (pics)

Ο Νορβηγός που κάποτε αποτελούσε τον «δολοφόνο με το αγγελικό πρόσωπο» στην επίθεση, θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Γιουνάιτεντ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, για τα επόμενα τρία χρόνια και τα σχέδια που διέρρευσαν για τη νέα φανέλα της ομάδας είναι τέτοια που φανερώνουν... αναμνήσεις από το τιμημένο, για τον σύλλογο, 1999.

Το χρώμα αν και πηγαίνει προς το μπορντό και δεν είναι «καθαρό» κόκκινο, δεν αποτελεί είδηση, όμως, το σήμα της ομάδας με την ασπίδα, «φέρνει» σε αυτό που είχαν οι παίκτες στην εμφάνισή τους, προ 20ετίας.

United’s new home kit is set to launch in May. The black and gold badge is inspired by the 1999 Champions League Winners shirt. #mufc [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/cBT5EsufGu

