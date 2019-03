Ενθουσιασμένοι με την πρόσληψη του Σόλσκιερ οι Φέρντιναντ και Νέβιλ (vid)

Ο Νορβηγός κόουτς είναι πλέον ο νέος μόνιμος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» για τα επόμενα τρία χρόνια, με τους διοικούντες να έχουν πειστεί απόλυτα και να φροντίζουν να μην κάνουν το λάθος και τον αφήσουν να φύγει...

«Πάρτε το συμβόλαιο, αφήστε τον να βάλει το νούμερο που θέλει για μισθό αφού το αξίζει με όσα έχει κάνει και ας υπογράψει... Ο Όλε είναι στο τιμόνι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ξανά εδώ...» έλεγε ο Φέρντιναντ στην τηλεόραση και φυσικά αισθάνεται δικαιωμένος, με τον Γκάρι Νέβιλ να γράφει:

«Είμαι χαρούμενος για τον Όλε. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο όταν προσελήφθη ως υπηρεσιακός. Τα αποτελέσματα και το πνεύμα της ομάδας είναι εκπληκτικά και αξίζει το συμβόλαιο. Τώρα χρειάζεται στήριξη στο μεταγραφικό παζάρι...».

Yessss Ole is officially at The Wheel... Signed, Sealed, Delivered! Manager of @ManUtd ! I hope my Thank You is in post Ole #MUFC #Ole pic.twitter.com/lUUel4f6zw

I’m delighted for Ole . I didn’t think this would happen when he was appointed . However the results and spirit in the club have been incredible since he arrived and he deserves it. He now needs support in the transfer market in terms of finance and the right resource!

— Gary Neville (@GNev2) March 28, 2019