Τζέραρντ: «Να το πάρουμε για να γίνω ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο» (vid)

Ο θρύλος των «κόκκινων» και πρώην αρχηγός του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, φόρεσε ξανά τη φανέλα που τίμησε αποκλειστικά στην ποδοσφαιρική του καριέρα και έπαιξε ξανά στο «Άνφιλντ» στο φιλικό των θρύλων της Λίβερπουλ απέναντι στη Μίλαν, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, ήταν εκείνος που σκόραρε στο φινάλε μπροστά στο Kop και λίγο αργότερα, δήλωσε ότι:

«Έχω κανονική δουλειά τώρα και προφανώς είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτή, ωστόσο, πάντα έχω στο μυαλό μου τη Λίβερπουλ και παρακολουθώ τι γίνεται. Μακάρι να το πάρουν τα παιδιά για να γίνω κι εγώ ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο».

