Έπαιξαν για το ρεκόρ Guinness στα γκολ από το κόρνερ οι παίκτες της Γιουνάιτεντ!

Οι τρεις ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπάθησαν να σκοράρουν όσο το δυνατόν περισσότερες φορές από τη γωνία του κόρνερ, με τους Βαλένσια και Νταρμιάν να εμφανίζονται πολύ καλύτεροι από τον Φρεντ και να γίνεται δική τους η «μονομαχία» για το ρεκόρ Guinness.

Τελικά ποιος μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ;

Δείτε το βίντεο:

Man Utd players take on a Guinness World Record from the corner flag... #MoveOnUp pic.twitter.com/xbMAmSfnZg

— Zlatan Facts (@ZIatanFacts) March 22, 2019