Τρομερό timelapse της Τότεναμ για την ανέγερση του νέου γηπέδου! (vid)

Οι Λονδρέζοι θα μπορούν πλέον να παίζουν στο δικό τους γήπεδο, με τον κόσμο τους πολύ πιο κοντά απ' ότι τον έχουν στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ» και κάθε επίσκεψη στη νέα έδρα του συλλόγου θα είναι μια μοναδική εμπειρία.

Φυσικά, θα διεξαχθεί εκεί και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι για τα προημιτελικά του Champions League, με ευχή των «σπιρουνιών» οι τρομερές ευρωπαϊκές βραδιές να συνεχιστούν...

Στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα social media, δημοσιεύθηκε ένα τρομερό timelapse βίντεο με τα έργα που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, μέχρι την οριστική και εντυπωσιακή μορφή του γηπέδου!

How our new home was built.

