Μίλνερ και Ρόμπερτσον έκαναν χαρούμενους δυο πιτσιρικάδες οπαδούς της Λίβερπουλ (vid)

Ο αρχηγός του συλλόγου και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, κατευθύνθηκαν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων στο «Craven Cottage» κι εκεί έδωσαν τις φανέλες τους σε μικρούς οπαδούς της ομάδας, για να τους ευχαριστήσουν για τη στήριξη σε ακόμα ένα ματς.

Μάλιστα, ο πιτσιρίκος που πήρε τη φανέλα του Ρόμπερτσον και τη φόρεσε αμέσως, δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει, με τον πατέρα του να στέλνει φωτογραφίες στον παίκτη κι εκείνος να χαίρεται με τη δική του χαρά...

Milner and Robertson giving their shirts to a couple kids pic.twitter.com/nrCt6M0ah3

My pleasure little man, hope you enjoyed the game https://t.co/hMTVULY23Y

— Andrew Robertson (@andrewrobertso5) March 17, 2019