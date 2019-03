Σόλσκιερ: «Η χειρότερη εμφάνιση της Γιουνάιτεντ επί των ημερών μου» (vid)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν ν' ανταποκριθούν στο ματς με τους «λύκους», οι οποίοι πέρασαν πλέον στα ημιτελικά του FA Cup, μαζί με τις Γουότφορντ και Μάντσεστερ Σίτι, περιμένοντας μια εκ των Μίλγουολ ή Μπράιτον για να συμπληρωθεί το παζλ.

«Δεν κρυβόμαστε, είναι μεγάλο πισωγύρισμα, είναι η χειρότερη εμφάνιση της ομάδας από τη μέρα που ανέλαβα. Δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θα έπρεπε, δεν στέλναμε τη μπάλα σωστά μπροστά, δεν την παίρναμε πίσω όταν χάναμε την κατοχή... Έρχεται τώρα το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες και νομίζω ότι θα θέλαμε να παίξουμε άμεσα και να το διορθώσουμε αυτό που έγινε...

Κάποιοι παίκτες θα έχουν καλές εμπειρίες με τις εθνικές τους ομάδες, κάποιοι άλλοι θα πάρουν ανάσες και θα προπονηθούν μαζί μας και θα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε μετά. Είμαστε σε καλή θέση στο πρωτάθλημα και συνεχίζουμε και στο Champions League».

"It was a big step backwards, I've got to say. That's the poorest performance since I've come here."

Ole Gunnar Solskjaer did not hide his disappointment after a 2-1 loss away to Wolves that ended Manchester United's involvement in the #FACup

pic.twitter.com/TtDeFomCmS

— Omnisport (@OmnisportNews) March 17, 2019