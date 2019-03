Ο Μάντισον υπερασπίστηκε τον διαιτητή για την κάρτα στον συγκινητικό πανηγυρισμό του!

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός των «αλεπούδων» πέτυχε το πρώτο από τα δυο γκολ της ομάδας του Μπρένταν Ρότζερς απέναντι στους «clarets», το μεσημέρι του Σαββάτου, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνον...

Η μικρούλα Σόφι νικήθηκε από τον καρκίνο και ο ποδοσφαιριστής είχε ετοιμάσει ένα μπλουζάκι για να τιμήσει τη μνήμη της και να της δείξει ότι δεν την ξεχνάει. Με τη μικρή ηρωίδα που δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ο Μάντισον είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση, την επισκεπτόταν στο νοσοκομείο, την είχε αρκετές φορές στην αγκαλιά του όταν έμπαινε στο γήπεδο, αλλά πλέον δεν είναι κοντά του...

Ο Μάικλ Όλιβερ, βάσει και των κανονισμών, αναγκάστηκε να δείξει στον παίκτη την κίτρινη κάρτα καθώς έβγαλε τη φανέλα του, με τον Μάντισον να γράφει στο twitter: «Έκανε τη δουλειά του και δεν είχε άλλη επιλογή. Προφανώς και δεν ήταν χαρούμενος που μου έδειξε την κάρτα εκείνη τη στιγμή, αλλά μου μίλησε και μου είπε τα συλλυπητήριά του για την μικρή Σόφι. Έδειξε σεβασμό...».

Also, regarding tweets about Michael Oliver, he’s just doing his job and didn’t have a choice. He didn’t enjoy showing me a yellow and shared his condolences about the passing of Sophie which I thought was very respectful

— James Maddison (@Madders10) March 16, 2019