Τα δάκρυα του Γκόμες που αποχαιρέτησε τον κόσμο της Γουότφορντ (vid)

Η ομάδα του Χάβι Γκράθια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας και με το τελικό 2-1 θα βρεθεί πλέον στους «4» του FA Cup, εκεί όπου πέρασαν επίσης οι Μάντσεστερ Σίτι, Γουλβς και αναμένεται και ο νικητής του Μίλγουολ – Μπράιτον.

Ο Εουρέλιο Γκόμες υπερασπίστηκε την εστία των «hornets» και πανηγύρισε τη νίκη – πρόκριση, «λυγίζοντας» στο φινάλε και γνωρίζοντας την αποθέωση στο – ίσως – τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στον κόσμο της Γουότφορντ.

Outstanding

In probably his last game at Vicarage Road, Heurelho Gomes soaks up the applause of the home faithful.

What a servant he has been for Watford, they love him pic.twitter.com/mD3fglRZqT

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 16, 2019