Γκουαρντιόλα: «Δεν μου αρέσει να νικάω έτσι, γιατί το VAR δεν είναι εδώ;» (vid)

Η Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ από 2-0, κόντρα στη Σουόνσι και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του FA Cup νικώντας με 3-2.

Ωστόσο, οι Ουαλοί έχουν παράπονα τόσο για το πρώτο γκολ του Αγουέρο θεωρώντας τον Αργεντινό οφσάιντ, ενώ και για το πέναλτι που πήρε ο Στέρλινγκ υπάρχει γκρίνια.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν πήρε θέση για το αν ήταν σωστές ή όχι οι αποφάσεις του διαιτητή αλλά ζήτησε συγγνώμη για το αν ευνοήθηκε η ομάδα του και στάθηκε στη μη χρήση του VAR.

«Ειλικρινά δεν το είδα. Αν είναι οφσάιντ συγγνώμη, αν δεν είναι πέναλτι συγγνώμη. Γιατί το VAR δεν είναι εδώ; Είναι ερώτηση για τις Αρχές, δεν μου αρέσει να νικάω έτσι».

Pep Guardiola:

"If it's not a penalty, I'm sorry."

"If it's offside, I'm sorry."

"VAR is not here, I don't like it."#ManCity #FACup pic.twitter.com/tj49njcaH2

— Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) March 16, 2019