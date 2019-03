Και ο Μπέκαμ στην... αναβίωση του μεγάλου τελικού του '99! (vid)

Οι «κόκκινοι διάβολοι», προγραμμάτισαν για την 26η Μαΐου στο «Ολντ Τράφορντ» ένα ματς που θα ξυπνήσει όλες τις μνήμες από τον επικό τελικό του «Καμπ Νόου» όπου η Γιουνάιτεντ με δυο γκολ στο φινάλε έγραψε ιστορία και επιβλήθηκε 2-1 των Βαυαρών, για να φτάσει μέχρι και το τρεμπλ εκείνη τη σεζόν.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι γνωστό πως θα βρίσκεται στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας γι' αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, οι παίκτες που θ' αγωνιστούν θα είναι όλοι από εκείνα τα ρόστερ και πλέον ανακοινώθηκε πως παρόντες θα είναι επίσης και οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Πολ Σκόουλς, Νίκι Μπατ και Γιέσπερ Μπλόμκβιστ!

Becks is

Reunited with Sir Alex and the lads to help raise money for @MU_Foundation! #Treble99 pic.twitter.com/VWbHRkzUDM

— Manchester United (@ManUtd) March 14, 2019