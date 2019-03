Ο 22χρονος επιθετικός στο χθεσινό ματς της Σουόνσι με τη Γουέστ Μπρομ για την Championship ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι για τους «Κύκνους». Θέλησε να ακολουθήσει τη... μόδα χτυπώντας το α λα Πανένκα και τα έκανε μαντάρα! Στραβοπάτησε και όλο το γήπεδο γελούσε μαζί του...

You can have your panenkas, this is how to take a penaltypic.twitter.com/CFwf8fxild

— richard foster (@rcfoster) 13 Μαρτίου 2019