Απίστευτη γκέλα τερματοφύλακα στο Καρλάιλ-Νοτς Κάουντι (vid)

Κάθε τέλος του χρόνου πάντα βγαίνουν στην δημοσιότητα βίντεο με τα μεγαλύτερα λάθη στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Σήμερα στον αγώνα της τρίτης κατηγορίας στην Αγγλία ανάμεσα στην Καρλάιλ και την Νοτς Κάουντι είχαμε ένα που έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για το μεγαλύτερο της χρονιάς. Το έκανε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων ποπυ άφησε την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι με βολέ, αλλά δεν είδε τον Χόουπ που την έκλεψε πετυχαίνοντας το γκολ και κάνοντας το 1-2. Αλλά δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι παραπάνω, απλά δείτε το βίντεο.

Yep, this actually just happened at Brunton Park...#cufc pic.twitter.com/SPTw1fCMb3

— Matthew Hill (@NicoHillkenberg) March 12, 2019