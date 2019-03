Στη φυλακή ο οπαδός της Μπέρμιγχαμ που γρονθοκόπησε τον Γκρίλις (vid)

Ο 27χρονος Πολ Μίτσελ είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο του St Andrew's και είχε επιτεθεί στον Τζακ Γκρίλις της Αστον Βίλα, με τους ανθρώπους ασφαλείας να τον... μαζεύουν αμέσως. Ο οπαδός της Μπέρμιγχαμ οδηγήθηκε στο δικαστήριο και η απόφαση είναι η φυλάκιση του για 14 εβδομάδες, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για 10 χρόνια, ενώ η Μπέρμιγχαμ του απαγορεύει πλέον την είσοδο στο St Andrew's για πάντα.

Paul Mitchell has been jailed for 14 weeks for this assault on Aston Villa captain Jack Grealish pic.twitter.com/wcgg84VLby

— Soccer AM (@SoccerAM) March 11, 2019