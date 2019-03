Γκεντουζί και Ιγουόμπι... ξάπλωσαν για να δει ο κόσμος το πέναλτι του Ομπαμεγιάνγκ! (vid)

Οι δύο ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ έκαναν ζέσταμα κοντά στο κόρνερ όταν στήθηκε η μπάλα στην άσπρη βούλα απ' όπου ο Γκαμπονέζος στράικερ των «κανονιέρηδων» διαμόρφωσε το τελικό 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ένας οπαδός φώναξε στον Ιγουόμπι «Άλεξ, σκύψτε» και η επιθυμία του ήταν... διαταγή, με τους αναπληρωματικούς να συνεχίζουν το ζέσταμά τους... επί χόρτου, κάνοντας push-ups και διατάσεις!

Mattéo Guendouzi and Alex Iwobi duck down to let Arsenal fans have a better view of Aubameyang’s penalty

[Video courtesy of: @8T3] #ARSMUN #AFC pic.twitter.com/uCPEYrZboX

— Cannon Insider (@CannonInsider) March 10, 2019