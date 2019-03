Χτυπήθηκε και από steward ο Γκρίλις στο «St. Andrew's»! (vid)

Ο Γκρίλις, ήταν εκείνος που έγινε στόχος του ανεγκέφαλου φίλου της Μπέρμιγχαμ, ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και τον χτύπησε πισώπλατα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα και πλέον να κινδυνεύει να μην ξαναμπεί ποτέ στη ζωή του στο γήπεδο.

Ο Άγγλος άσος συνέχισε το ματς, σκόραρε και χάρισε στην Άστον Βίλα τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι των Μίντλαντς στο «St.Andrew's», ωστόσο, δέχθηκε και δεύτερη επίθεση που... πέρασε απαρατήρητη!

Πάνω στον χαμό στην εξέδρα των φιλοξενούμενων στους πανηγυρισμούς για το 1-0, ένας εκ των ανδρών ασφαλείας και μάλιστα μεγάλος σε ηλικία, φαίνεται να τραβάει τον Γκρίλις και να τον χτυπάει με το γόνατο χαμηλά στα πόδια!

"Grealish, on he goes... yes, there it is! A sweet, sweet moment for Jack Grealish! What an answer that is! He took his time, but he used it to perfection for Aston Villa."

Jack Grealish v Birmingham City (10/03/2019) #AVFC pic.twitter.com/FiupnnvsEw

— AVFC Goals (@avfcgoals) March 10, 2019