Η Άρσεναλ απάντησε στους ... χορούς του Λίνγκαρντ (vid)

Οι Λονδρέζοι έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στη θητεία του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» φτάνοντας στο 2-0 με τα γκολ των Τζάκα και Ομπαμεγιάνγκ.

Στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας του Ουνάι Έμερι, πέρα από το... τρολάρισμα στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο για τις εκφράσεις του έπειτα από τα παιχνίδια του συλλόγου, έγινε ένα μικρό μοντάζ στις κινήσεις του Αλεξάντρ Λακαζέτ ώστε να θυμίζουν χορό και να πάρει την απάντησή του ο Λίνγκαρντ για το... Dancefloor.

