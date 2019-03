Η Άρσεναλ τρολάρει τον... στραβωμένο Παπασταθόπουλο για το βλέμμα του! (vid)

Για ένα από τα πράγματα που έχει γίνει γνωστός ο Παπασταθόπουλος στο εξωτερικό είναι ότι σπάνια θα τον πετύχεις να χαμογελάει. Ειδικά στο γήπεδο. Αυτό παρατήρησαν και στην Άρσεναλ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Γιουνάιτεντ και είπαν να τον τρολάρουν λίγο. «Ο Papa όταν χάνουμε, ο Papa όταν ερχόμαστε ισοπαλία, ο Papa όταν κερδίζουμε», ήταν το μήνυμα, με την γκριμάτσα του Έλληνα αμυντικά και παραμένει αυτή που βλέπετε...

Papa when we lose:

Papa when we draw:

Papa when we win: pic.twitter.com/zjztn8tDfL

— Arsenal FC (@Arsenal) March 10, 2019