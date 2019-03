Ο άσος των «χωριατών» δέχθηκε επίθεση και σωριάστηκε στο έδαφος, με τους stewards να πιάνουν τον δράστη, αφού πρώτα έκαναν τη γκάφα να μην τον πάρουν χαμπάρι όταν πάτησε στο χορτάρι!

Δείτε το βίντεο:

Fan attacking Grealish from behind. That is absolutely disgraceful... #avfc pic.twitter.com/ItheszrF5P

— Ian DW (@sportdw) March 10, 2019