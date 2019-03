Στα... 22 έτη ζωής ο μέσος όρος της Γιουνάιτεντ κόντρα στην Παρί! (pic)

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει ν' αντιμετωπίσει 10 πολύ σημαντικές απουσίες στα αγωνιστικά του πλάνα, παρ' όλα αυτά, με την στήριξη και του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή, ο Νορβηγός κόουτς ξέρει ότι η ομάδα του οφείλει να παλέψει μέχρις εσχάτων.

Σε αυτή την απόπειρα, ο μέσος όρος ηλικίας στην 20άδα όπου βρίσκονται και αρκετοί νεαροί από τη δεύτερη ομάδα, έπεσε στα... 22 έτη ζωής!

Οι Ταχίτ Τσονγκ, Μέισον Γκρίνγουντ, Μπράντον Γουίλιαμς, Άνχελ Γκόμες και Τζέιμς Γκάρνερ είναι παρόντες εκ των... πιτσιρικάδων, ενώ, οι γηραιότεροι στην αποστολή της Γιουνάιτεντ για το Παρίσι, είναι ο Λι Γκραντ (36 ετών) και ο Άσλεϊ Γιάνγκ (33)...

The average age of the Manchester United squad travelling to PSG is 22 years old. Baring in mind Lee Grant and Ashley Young are included. pic.twitter.com/lIH5lzeVip

— COPA90 (@COPA90) March 5, 2019