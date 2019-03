Η Sun τα έβαλε ξανά με τον Λουκάκου κι αυτός τους αποστόμωσε (pic)

Παρά τις δηλώσεις του Λουκάκου για την επιλογή του να μην κάνει εκείνος χατ-τρικ στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Σαουθάμπτον, δίνοντας στον Πολ Πογκμπά το πέναλτι που κέρδισαν οι «κόκκινοι διάβολοι» στη νίκη (3-2) του περασμένου Σαββάτου, η Sun... έπρεπε να βρει κάτι να δημοσιεύσει.

Έτσι, έκανε λόγο για έντονο καυγά του Βέλγου φορ με τον Γάλλο χαφ, με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να τους χωρίζει στ' αποδυτήρια, ωστόσο, ο Λουκάκου από νωρίς το πρωί που ενημερώθηκε για όσα του χρέωνε η εφημερίδα με την οποία έχει... χείριστη σχέση, έγραψε στο twitter: «Όταν το μίσος τους πλέον δεν πιάνει, τότε αρχίζουν να λένε ψέματα...».

When the hate don’t work they start telling lies...

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) March 5, 2019