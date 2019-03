Άλισον Μπέκερ: Το ρεκόρ του μετά τον Ρέινα! (pic)

Τη σεζόν 2005-2006, ο Ρέινα κρατάει 20 φορές το μηδέν. Έτσι, ο Ισπανός, κάνει το δικό του ρεκόρ.

Από τότε ουδείς κατάφερε να τον περάσει στην πρώτη του χρονιά στην Premier League κι ο μόνος που είναι στο δρόμο για να το πετύχει είναι ο Άλισον Μπέκερ.

Ο πορτιέρε της Λίβερπουλ, στο ντέρμπι του Μέρσισαϊντ δεν δέχτηκε γκολ. Αυτό ήταν το 17ο φετινό του στην πρώτη του χρονιά στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχοντας τα περισσότερα cleen sheet από τότε.

17 - Alisson has kept 17 clean sheets in the Premier League this season – the most by a keeper in their debut season in the competition since Jose Reina in 2005-06 (20). Wall. pic.twitter.com/c0V8757uvo

— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2019