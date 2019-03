«Ευγενική... καζούρα ο γιος μου με τον Κλοπ»! (vid)

Στη λήξη του ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, ένα εκ των ball-boy της αναμέτρησης χειροκρότησε ειρωνικά τον Κλοπ όταν εκείνος περνούσε από μπροστά του, με τον κόουτς των «κόκκινων» να σταματάει για να του ζητήσει το λόγο!

Βέβαια, ο προπονητής της Λίβερπουλ χαμογέλασε κι έδειξε πως δεν είπε κάτι κακό στον μικρό, με τον πατέρα του ball-boy, να λέει στον βρετανικό Τύπο: «Ναι ο γιος μου χειροκρότησε ειρωνικά για να πικάρει τον Κλοπ... Έτσι είναι ο μικρός. Δεν υπήρξε κάτι σοβαρό με τον Κλοπ, έκαναν υγιή καζούρα, εξάλλου για κάτι τέτοια είναι και τα ντέρμπι...».

Jurgen Klopp confronted an Everton ball boy who appeared to clap sarcastically at the Liverpool manager at full time.

More: https://t.co/XJpka0w61D pic.twitter.com/XggRXwgrLs

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 3, 2019