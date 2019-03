Η βαθμολογία της Premier League: Στο -1 από την κορυφή η Λίβερπουλ! (pic)

Το τέλος της 29ης αγωνιστικής φέρνει την Μάντσεστερ Σίτι μόνη στην κορυφή και έχοντας δώσει τα ίδια παιχνίδια με την Λίβερπουλ. Οι κόκκινοι κόλλησαν στο 0-0 με την Έβερτον στο ντέρμπι και, πλέον, βρίσκονται στο κυνήγι των πολιτών. Η Γιουνάιτεντ παραμένει στην τετράδα, με την Τσέλσι, όμως, που βρίσκεται στο -2 να έχει παιχνίδι λιγότερο. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Premier League.

What it all means...#PL pic.twitter.com/vvgPqmzUeI

— Premier League (@premierleague) March 3, 2019