Τι σημαίνει το ντέρμπι του Λίβερπουλ για τους οπαδούς... (vid)

«Μια ήττα από τον αντίπαλό αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξεχαστεί ακόμα και στα επόμενα 20 χρόνια... Πάντοτε θα το αναφέρουν» λένε οι φίλοι των «κόκκινων» γι' αυτούς των «ζαχαρωτών» ενόψει της συνάντησης των δύο ομάδων στο «Γκούντισον Παρκ» για την 29η αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος.

«Αν καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και έχουμε και τις δυο νίκες απέναντι στην Έβερτον θα είναι φανταστικό» λέει οπαδός της Λίβερπουλ, με έναν υποστηρικτή της Έβερτον να δηλώνει:

«Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν καζούρα, αλλά... έχω βαρεθεί να τους ακούω για όσα κάνουν τη φετινή σεζόν»!

Δείτε το βίντεο της Premier League:

When Everton and Liverpool meet, the city stands still

This is what the Merseyside derby means to their fans...#EVELIV pic.twitter.com/miWNeCsmAt

— Premier League (@premierleague) March 3, 2019