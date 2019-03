Ο Ρομέρο στο βιβλίο Guinness για τα περισσότερα γκολ σε 60'' από τη μεσαία γραμμή! (vid)

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας, ο Άγγλος αμυντικός και ο Ισπανός χαφ έγιναν... ανταγωνιστές γι' αυτό το Challenge και η νίκη του Ρομέρο ήρθε μάλλον κάπως φυσιολογικά δεδομένου πως οι τερματοφύλακες έχουν δουλέψει την ακρίβεια της μακρινής μεταβίβασης με τα πόδια από το κάθε ελεύθερο όταν η μπάλα φεύγει άουτ από τον αντίπαλο.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως δεύτερος ήταν ο Φιλ Τζόουνς και τρίτος και... καταϊδρωμένος, αφού δήλωσε πως κουράστηκε, ο Άντερ Ερέρα.

Δείτε το βίντεο:

Most goals scored from the halfway line in 60 seconds...

