Η ατάκα του Κλοπ που δείχνει ότι δεν αγχώνεται για τον τίτλο (vid)

Λίγο μετά το 5-0 επί της Γουότφορντ σε ένα διασκεδαστικό βράδυ για τους «κόκκινους» στο «Άνφιλντ», στην 28η αγωνιστική της Premier League, ο Γερμανός κόουτς του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ ανέφερε:

«Προσωπικά απόλαυσα το ματς και ήταν σημαντικό για τα παιδιά να παίξουν έτσι, ειδικά μετά το τελευταίο διάστημα...

Ο κόσμος μιλούσε και έλεγε πως φέραμε ισοπαλία με τη Μπάγερν Μονάχου και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ότι είχαμε προβλήματα, αλλά μακάρι όλες οι ομάδες να είχαν τα ίδια προβλήματα για εμάς και να έφερναν τα ίδια αποτελέσματα.

Είναι σημαντικό να είμαστε σταθεροί και ενίοτε εντυπωσιακοί... Έχουμε υπάρξει εντυπωσιακοί, το κάναμε και στο ματς με τη Γουότφορντ, όμως πάνω απ' όλα θέλουμε και πρέπει να είμαστε σταθεροί».

Klopp: "People say that we drew against Bayern & Manchester United most teams wish they had these problems" pic.twitter.com/yqLR5SgvmH

