Η Τσέλσι επέστρεψε στις νίκες παίρνοντας το λονδρέζικο ντέρμπι κόντρα στην Τότεναμ. Τα «σπιρούνια» όχι μόνο δέχτηκαν δύο γκολ αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν έστω ένα σουτ στην αντίπαλη εστία.

Κάτι ανάλογο είναι να συμβεί από το 2013 και το ματς με τη Λίβερπουλ, όταν επίσης δεν κατάφεραν να είναι ουσιαστικά απειλητικοί.

0 - Tottenham have failed to land a shot on target in a Premier League game for the first time since December 2013 against Liverpool. Blank. #CHETOT

— OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2019