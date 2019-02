Στον πάγκο της Μπόρνμουθ, ο Χάου, καθώς φώναζε οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές του οι οποίοι ηττήθηκαν με το βαρύτατο 5-1, είδε την τσίχλα του να πετιέται από το στόμα, όμως δεν ήταν έτοιμος να την αποχωριστεί...

Έκανε την πιο cool κίνηση που έχει παρατηρηθεί και την έπιασε κατευθείαν για να συνεχίσει το μάσημα!

I've never seen such a cooler man than Eddie Howe #PL pic.twitter.com/CYSMg7ouJN

— TheUnitedSource (@TheUtdSource) February 27, 2019