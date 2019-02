Πιτσιρικάς εμπνέεται από τον Σαλάχ και κάνει απίθανα πράγματα! (vid)

Είναι ο αντίκτυπος που έχει το ποδόσφαιρο και οι πρωταγωνιστές του αθλήματος στα μικρά παιδιά...

Ένα πιτσιρίκι αποφάσισε να προσπαθήσει ξανά και ξανά μέχρι να πετύχει αυτό που είχε δει να κάνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, μέχρι να μπορεί να το παρουσιάσει τέλειο στον κόσμο, μέσω διαδικτύου.

Έτσι, κατάφερε να βάλει στόχο να περάσει τη μπάλα μέσα από ένα λάστιχο, ενώ, με γκελάκια στον αέρα χτύπησε και το μπουκάλι που είχε τοποθετήσει στο πάνω μέρος του στόχου!

Ακόμα κι ο πανηγυρισμός, είναι αυτός που κάνει ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ. Γιατί παιδιά στην ηλικία του πιτσιρικά που θα δείτε στο βίντεο, ονειρεύονται να γίνουν όπως αυτοί που βλέπουν στην τηλεόραση και γοητεύονται από το ποδόσφαιρο...

This kid copying Mo Salah is out of this world. pic.twitter.com/WPUn1jVsPE

— MUNDIAL (@MundialMag) February 27, 2019