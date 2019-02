Την Τετάρτη η Λίβερπουλ υποδέχεται την επικίνδυνη Γουότφορντ, αλλά η κουβέντα στη συνέντευξη τύπου έφτασε στην πρόσληψη του Μπρένταν Ρότζερς από τη Λέστερ. Ρώτησαν λοιπόν τον Γίργκεν Κλοπ ποια είναι η άποψή του για το θέμα κι εκείνος απάντησε με μία ακόμα τέλεια ατάκα από αυτές που πετάει συχνά πυκνά. Φυσικά είχε να κάνει με το ότι ήταν ο προκάτοχός του στον πάγκο των Reds και ότι έμενε στο σπίτι που μένει τώρα ο Γερμανός τεχνικός:

«Από τη στιγμή που δεν πήγε στην Εβερτον, είμαι εντάξει, καθώς εάν πήγαινε εκεί, μπορεί να ήθελε πίσω το παλιό του σπίτι».

.@LFC manager Jurgen Klopp is happy to see former Reds boss and his current landlord Brendan Rodgers return to the Premier League, especially as Leicester is far enough away as to not affect his own living arrangements. pic.twitter.com/qQ8mcqKzqk

— Carl Markham (@carlmarkham) February 26, 2019