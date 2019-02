Η ηγετική συμπεριφορά του Αζάρ αμέσως μετά τον χαμένο τελικό του Λιγκ Καπ (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι για πρώτη φορά στην ιστορία της υπερασπίστηκε με επιτυχία τίτλο που είχε κατακτήσει και την περασμένη σεζόν, αφού διατήρησε το Λιγκ Καπ με το 4-2 επί της Τσέλσι στα πέναλτι του Carabao Cup.

Ο Αζάρ απογοητεύθηκε, έγειρε προς τα πίσω και αμέσως έδωσε το χέρι σε όλους τους συμπαίκτες του για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι μαζί! Ακολούθως κατευθύνθηκε στους διαιτητές και έπειτα πήγε και στον Έντερσον αλλά και σε όσους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι μπορούσε να βρει μακριά από τους πανηγυρισμούς...

