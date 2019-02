Τσαμπουκάς Λάμπαρντ σε Κιν και... «δείξε μερικά γα@@@@α αρ@@@@α» (vid)

Η Φόρεστ ήταν η μεγάλη νικήτρια με 1-0, με τις δύο ομάδες να παλεύουν να μπουν στα πλέι οφ για την άνοδο. Το ματς ήταν γεμάτο πάθος και ένταση. Πέρα από τον αγωνιστικό χώρο, νεύρα υπήρχαν και στην πλάγια γραμμή.

Από τη μία ο τεχνικός της Ντέρμπι, Φρανκ Λάμπαρντ, από την άλλη ο βοηθός του Μάρτιν Ο'Νιλ στη Φόρεστ, Ρόι Κιν.

Την ώρα που ο τελευταίος έδινε όρθιος οδηγίες από την πλάγια γραμμή, ο Λάμπαρντ κατευθύνθηκε για... τσαμπουκά προς το μέρος του. Μάλιστα δεν δίστασε να πει στον... σκληρό Κιν: «Δείξε μερικά γα@@@@α αρ@@@@α».

Roy Keane getting told by Frank Lampard to "get some fucking balls". Get him to Stamford Bridge whatever the cost #DCFC #CFC pic.twitter.com/PgbB5qfIa0

— Gully Burrows (@gullyburrows93) 25 Φεβρουαρίου 2019