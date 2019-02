Απαράδεκτος Όουεν: «Θα έδινα εντολή να κλωτσήσουν τον Ράσφορντ»! (vid)

Ο θρύλος της Λίβερπουλ που έχει παίξει και στους «κόκκινους διαβόλους» και έχει παραδεχθεί πως τα τελευταία χρόνια της καριέρας του απλά... περίμενε τη στιγμή που θα έπαιρνε την απόφαση ν' αποσυρθεί αφού πλέον δεν μπορούσε να παίξει και ν' αγωνιστεί στο υψηλό επίπεδο, έκανε επίδειξη... κακίας με απαράδεκτη αναφορά στο ημίχρονο του ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ δεν μπορούσε καλά – καλά ούτε να πατήσει κανονικά, έχοντας τραυματιστεί στον αστράγαλο, ωστόσο, μέχρι το 43' του αγώνα της Κυριακής στο «Ολντ Τράφορντ», ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είχε κάνει όλες τις αλλαγές του, βλέποντας τους Ερέρα, Μάτα και Λίνγκαρντ να βγαίνουν αναγκαστικά από το ματς.

«Αν ήμουν ο Κλοπ, με δεδομένο πως η Γιουνάιτεντ έχει κάνει όλες τις αλλαγές της και ήξερα ότι ο Ράσφορντ είναι τραυματίας, θα έδινα εντολή στους παίκτες μου να τον κλωτσήσουν» είπε ο Μάικλ Όουεν στην τηλεόραση και δέχθηκε δριμεία κριτική...

Ακούστε το σχόλιο:

WHAT THE FUCK, DID MICHAEL OWEN ACTUALLY JUST SAY THAT!?!?!#MUNLIV @ManUtd

