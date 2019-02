Πριν το Σάρι-Κέπα είχε γίνει ίδιο σκηνικό με Φανούρη-Κωνσταντή στον Αστέρα Ραχούλας (vid)

Εγινε παγκόσμιο viral. Η κίνηση του Κέπα να μην γίνει αλλαγή στο τέλος της παράτασης ήταν κάτι το μοναδικό. Ο Σάρι πήγε να φύγει από τον πάγκο αλλά το μετάνιωσε, ο Καμπαγιέρο περίμενε υπομονετικά να μπει στον αγωνιστικό και για δύο λεπτά ουδείς ήξερε τι συμβαίνει με την αλλαγή του Κέπα.

Πρωτόγνωρα πράγματα! Η μήπως όχι; Πριν οι Αγγλοι δουν τον Κέπα να αρνείται την αλλαγή στην Ελλάδα είχαμε δει τον Φανούρη!

Στο σίριαλ Αστέρας Ραχούλας ο Ζαγωρίτης θέλει να κάνει αλλαγή τον τερματοφύλακα του Φανούρη αλλά αυτός αρνείται και ο Κωνσταντής περιμένει με ανυπομονησία να μπει!

Δείτε τα δύο βίντεο και κάντε τις συγκρίσεις. Η στιγμή της... αλλαγής στον Αστέρα Ραχούλας στο 37:24.

Is this the weirdest thing to happen in a final since Zidane decided to nut Materazzi?pic.twitter.com/8S05ilNxwC

— COPA90 (@COPA90) 24 Φεβρουαρίου 2019