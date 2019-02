Ο Ρούντιγκερ κρατούσε τον Σάρι την ώρα που φώναζε σε Κέπα και Αθπιλικουέτα! (vid)

Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αποτυπώνει τις στιγμές λίγο μετά την άρνηση του Κέπα να βγει με αλλαγή στον τελικό του Carabao Cup στο «Γουέμπλεϊ» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Σάρι να είναι έξαλλος, τόσο με τον τερματοφύλακά του, όσο και με τον αρχηγό της ομάδας του!

Όση ώρα εκτυλισσόταν το τρομερό περιστατικό με τον Κέπα να μη βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο, ο μοναδικός που τον πλησίασε – και πάλι δίχως να τον πείθει ιδιαίτερα – ήταν ο Νταβίντ Λουίζ, ενώ, ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα ως αρχηγός δεν έκανε την παραμικρή κίνηση!

Ο Ισπανός μπακ τα... άκουσε από τον Σάρι που δεν έπραξε αυτό που θα άρμοζε στον ποδοσφαιριστή που φοράει το περιβραχιόνιο και οφείλει να βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να συγκρατεί τον Ιταλό τεχνικό και να τον απομακρύνει!

Sarri was fuming with Azpilicueta after the game pic.twitter.com/iqwATVGobW

— SNM (@JackCook95) February 25, 2019