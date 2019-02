Ο Κλοπ εκνευρίστηκε με τον Χέντερσον που δεν του έδωσε το χέρι! (vid)

Ο «Χέντο» αντικαταστάθηκε από τον Σακίρι στο Κυριακάτικο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο τρόπος με τον οποίο αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, έδειχνε να έχει ενοχληθεί και στην προσπάθειά του να χειροκροτήσει τον κόσμο της ομάδας, δεν έδωσε το χέρι στον Κλοπ που τον περίμενε στη γραμμή του πλαγίου άουτ.

Ο Γερμανός τεχνικός ενοχλήθηκε και θέλησε να μάθει αν ήταν κίνηση δυσαρέσκειας, με τους δυο τους να τα βρίσκουν άμεσα και να μη δίνεται συνέχεια στο ζήτημα που έδειχνε να δημιουργείται...

He was having none of it pic.twitter.com/sAV9cDRFVz

