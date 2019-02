Δεν ξανάγινε! Ο Σάρι ήθελε να βγάλει τον Κέπα και ο Ισπανός του έλεγε... όχι! (pics & vid)

Ανω - κάτω η Τσέλσι κάτι που αποτυπώθηκε στα όσα... τραγικά συνέβησαν στην παράταση. Ο Σάρι σήκωσε τον Καμπαγιέρο για τα πέναλτι, αλλά λογάριαζε χωρίς τον... Κέπα. Ο Ισπανός αρνήθηκε να βγει από το ματς παρά τις επίμονες παρατηρήσεις του Ισπανού και για λίγα λεπτά το ματς διακόπηκε. Ο Σάρι... τρελάθηκε με την αντίδραση του γκολκίπερ του και λίγο έλειψε να αποχωρήσει! H αλλαγή δεν έγινε ποτέ, ο Ιταλός επέστρεψε με... πίεση στον πάγκο και ο Κέπα συνέχισε στη διαδικασία των πέναλτι.

Is this the weirdest thing to happen in a final since Zidane decided to nut Materazzi?pic.twitter.com/8S05ilNxwC

— COPA90 (@COPA90) February 24, 2019